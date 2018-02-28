Emrah'tan Dönercilik Yapmaya Başlayan Oğluna Mesaj: Yoluna Devam Et
Şarkıcı ve oyuncu Emrah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta oğlu Tayfun'a göndermede bulundu.
Uzun bir aradan sonra Aşk ve Mavi adlı diziyle ekranlara dönen Emrah vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiriyor. Zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu.
"DERS AL VE YOLUNA DEVAM ET"
Yoruma kapalı bir şekilde yazdığı; "Geçmişin keşkeleri… Geleceğin endişeleri ile oyalanma… Ders al ve yoluna devam et…" sözleri şarkıcının oğlu Tayfun'a yaptığı bir gönderme olarak nitelendi.
DÖNERCİLİK YAPMAYA BAŞLAMIŞTI
Kısa bir süre önce dönercilik yapmaya başladığı yazılıp çizilen Tayfun'un babasının bu sözleri karşısında ne yorumda bulunacağıysa merak konusu oldu.
İşte Emrah'ın o paylaşımı;
YORUMLAR (84)
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sanki çok çalıştı da kazandı. iki bağırdı olay buCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ya bu kekokuyu reklam yapmayın artık silsin millet bunları bitsin hükümleri nedir bu ya cahil cuhala pslik gebeip gidecek yarın öbür günCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Akıl nasihat verme oğluna sahip çık yeni eş alırsın bidaha eş alırsın evlat aslaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Baba o. maBaba olmak baska , hakkiyla babalik yapmak baskaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Buda Her gün Bir Şey Bulup Gündeme Gelmeyi Başarıyor Yok Sevgilisi İle Şöyle Oldu Yok İzdivaç a Katıldı Yok Ağladı Yok Dönerci Açtı Türkiye De başka Bir Haber Kalmadı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır