Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı
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Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Eskişehir'de nişanlısını ormanlık alanda 8 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren genç kadının görüntüleri ortaya çıktı.

26.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:56
Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

'de nişanlısını ormanlık alanda 8 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren genç kadının görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı ve nişanlısının Kent Ormanı'na giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kent Ormanı'nda yaşandı. Nişanlısı Öztürk'ü Kent Ormanı'na götürdükten sonra 8 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen Zehra Aras, ekipler tarafından 'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye götürülen ve savunmasında suçunu itiraf eden Aras, cezaevine gönderildi.

ORMANA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinden zanlı Zehra Aras ve hayatını kaybeden Emrah Öztürk'ün 23 Şubat saat 11.40 sularında ormana girişi ve Zehra Aras'ın saat 12.10'da tek başına çıktığı görüntüler, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Zehra Aras ormandan tek başına çıkışının ardından yolun karşısına gelerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı
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