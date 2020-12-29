Emrah Özahi kimdir? Emrah Özahi kaç yaşında, nereli?

EMRAH ÖZAHİ KİMDİR?

1979 yılında Gaziantep'te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 2002 yılında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden derece ile mezun oldu. ... 2006 ve 2011 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

Doktora 2007 - 2011 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)

TÜRKİYE

Yüksek Lisans 2002 - 2006 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

TÜRKİYE

Lisans 1997 - 2002 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) TÜRKİYE

Lisans 2017 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM) TÜRKİYE

