Emrah Özahi kimdir? Emrah Özahi kaç yaşında, nereli?
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Emrah Özahi kimdir? Emrah Özahi kaç yaşında, nereli?

29.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:30
Emrah Özahi kimdir? Emrah Özahi kaç yaşında, nereli?

İddialara göre Sezay Koçak Özahi eşiyle tartışma yaşarken evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Sezay Koçak Özahi'nin eşi Ali Özahi'nin kardeşi Emrah Özahi kimdir? Emrah Özahi kaç yaşında, nereli?

EMRAH ÖZAHİ KİMDİR?

1979 yılında Gaziantep'te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 2002 yılında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden derece ile mezun oldu. ... 2006 ve 2011 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

  • Doktora
    2007 - 2011     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)
    • TÜRKİYE
  • Yüksek Lisans
    2002 - 2006     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
    • TÜRKİYE
  • Lisans
    1997 - 2002     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
    • TÜRKİYE
  • Lisans
    2017 -     ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
    AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
    İŞLETME BÖLÜMÜ
    İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)
    • TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
  • PROFESÖR
    2020 -     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
    • TÜRKİYE
  • DOÇENT
    2015 - 2020     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
    • TÜRKİYE
  • YARDIMCI DOÇENT
    2012 - 2015     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
    • TÜRKİYE
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
    2005 - 2011     GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
    • TÜRKİYE
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