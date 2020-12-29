Emrah Özahi kimdir? Emrah Özahi kaç yaşında, nereli?
29.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:30
İddialara göre Sezay Koçak Özahi eşiyle tartışma yaşarken evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Sezay Koçak Özahi'nin eşi Ali Özahi'nin kardeşi Emrah Özahi kimdir? Emrah Özahi kaç yaşında, nereli?
EMRAH ÖZAHİ KİMDİR?
1979 yılında Gaziantep'te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 2002 yılında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden derece ile mezun oldu. ... 2006 ve 2011 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.
- Doktora
2007 - 2011 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)
- TÜRKİYE
- Yüksek Lisans
2002 - 2006 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
- TÜRKİYE
- Lisans
1997 - 2002 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
- TÜRKİYE
- Lisans
2017 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)
- TÜRKİYE
- PROFESÖR
2020 - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
- TÜRKİYE
- DOÇENT
2015 - 2020 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
- TÜRKİYE
- YARDIMCI DOÇENT
2012 - 2015 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
- TÜRKİYE
- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2005 - 2011 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
- TÜRKİYE