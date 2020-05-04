Emrah Doğruyol Online Kredi Danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Emrah Doğruyol orta ölçekli şirketler için yakın tarihlerde kullanabilecekleri krediler nasıl alabilecekleri ile ilgili online danışmanlık vermeye başladı.

Birleşik Krallık ve Belçika'da finans alanında eğitim ve seminerlere devam edip, bu sürecin ardından Türkiye'ye dönmüştür. Yüksek öğrenimini yurtdışı tecrübesiyle sentezleyerek iş hayatına başarılı bir giriş yapmıştır. 12 yıldır Finans ve Hukuk alanında danışmanlık yapmaktadır.

Yabancı yatırımcılar ile Türkiye'de başarılı projelere imza atmıştır ve her geçen gün popülaritesini arttırmaktadır. Bir çok büyük ve önemli firmaya danışmanlık yapmaktadır. Günümüzde finans ve hukuk alanında danışmanlık hizmetleri veren firmasının CEO su olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda önemli STK ların yönetim kurulundadır ve aktif hizmet görev almaktadır.

Şahsı yada kurum olarak kredi kullanmak isteyenlerin Emrahdogruyol.com dan detaylara ulaşabilirsiniz.