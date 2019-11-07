Emrah Demiralp yeni single: "Güzel Kadın"

07.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:56

Sözü ve müziği Turgut Raviş'e ait olan'' Güzel Kadın '' adlı şarkıyaUtku Çılgınyönetmenliğinde klip çekildi.Video Klip de ise Emrah Demiralp'e Polonyalı model Polina Chepurnova eşlik etti.

"Güzel Kadın" single'ının kapak resmi ise, efsane prodüktör Nino Varon'nun yaptığı ve Demiralp'e hediye ettiği bir kadın resmi.

Emrah Demiralp 'in özel yorumu ile ''GÜZEL Kadın ''aynı zamanda kendi yapımfirmasıolan ''Müzikal İşler Production''etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Bültenler