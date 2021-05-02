Emrah Çoraman kimdir? Emrah Çoraman kaç yaşında, nereli? Emrah Çoraman hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Emrah Çoraman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Emrah Çoraman kaç yaşında, nereli? Emrah Çoraman hayatı ve biyografisi! Emrah Çoraman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Emrah Çoraman hakkında araştırmalar yapılıyor. Emrah Çoraman kimdir? Emrah Çoraman kaç yaşında, nereli? Emrah Çoraman hayatı ve biyografisi!

EMRAH ÇORAMAN KİMDİR?

Emrah Çoraman ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Üsküdar Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı. Ardından Boğaziçi Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Akademik kariyerine 2017-2020 yılları arasında Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nde (Leibniz Evrim ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları Enstitüsü) doktora sonrası araştırmacı olarak devam etti. Bu süre zarfından Almanya'nın Halle şehrinde bulunan Martin-Luther Üniversitesi'nde de araştırmalar gerçekleştirdi. 2020'den beri Avraysa Yer Bilimleri Enstitüsü Evrim ve Ekoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: evrimagaci.org