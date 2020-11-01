Emrah Apartmanı'nın enkazından bir erkek cesedi çıkartıldı

İZMİR'de, 6.6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'de, 6.6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN