Emrah Apartmanı'nın enkazından bir erkek cesedi çıkartıldı
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Emrah Apartmanı'nın enkazından bir erkek cesedi çıkartıldı

01.11.2020 01:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 01:43
Emrah Apartmanı'nın enkazından bir erkek cesedi çıkartıldı

İZMİR'de, 6.6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'de, 6.6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.


Emrah Apartmanı'nın enkazından bir erkek cesedi çıkartıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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