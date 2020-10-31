Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
31.10.2020 06:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:36
EMRAH APARTMANI'NDAN BİR ERKEK CESEDİ ÇIKARILDIİzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazındaki arama- kurtarma çalışmasında, genç bir erkek cesedine ulaşıldı.
EMRAH APARTMANI'NDAN BİR ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazındaki arama- kurtarma çalışmasında, genç bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerce enkazdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM