Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
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Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

31.10.2020 06:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:36
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

EMRAH APARTMANI'NDAN BİR ERKEK CESEDİ ÇIKARILDIİzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazındaki arama- kurtarma çalışmasında, genç bir erkek cesedine ulaşıldı.

EMRAH APARTMANI'NDAN BİR ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazındaki arama- kurtarma çalışmasında, genç bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerce enkazdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/İZMİR,


Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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