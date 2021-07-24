Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı
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Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı NEW YORK - Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı NEW YORK - Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı.

Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Empire State Binası, Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
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