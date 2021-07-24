Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı NEW YORK - Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı NEW YORK - Empire State Binası, olimpiyatlara katılan ülke bayraklari renkleriyle ışıklandırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol