Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörlüğüne Tutku Açık getirildi
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Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörlüğüne Tutku Açık getirildi

Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörlüğüne Tutku Açık getirildi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Tutku Açık oldu.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Tutku Açık oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezondaki başantrenörlük görevi için Tutku Açık ile anlaşmaya varıldığı belirterek, "Ailemize 'hoş geldin' diyor başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açık ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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