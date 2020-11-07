Empera Halı Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu Kovid-19'a yakalandı
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Empera Halı Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu Kovid-19'a yakalandı

07.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:44
Empera Halı Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu Kovid-19'a yakalandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da görev yapan bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da görev yapan bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu ve teknik heyetinin dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Testler sonuçlanmış ve bir oyucumuzun testleri pozitif çıktı. Oyuncumuz, Beşiktaş karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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