Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 11 Kovid-19 vakası
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Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 11 Kovid-19 vakası

14.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:40
Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 11 Kovid-19 vakası

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 5'i oyuncu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 5'i oyuncu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu, teknik heyet ve kulüp personelinin dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Testler sonuçlanmış ve 5 sporcumuzla teknik ve idari kadromuzdan 6 kişinin testleri pozitif çıkmıştır. Bulguya rastlanan sporcu ve personelimizin takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanmıştır. Bu kapsamda yarın oynayacağımız Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçımız ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ligdeki maç takvimimizle ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun kararı beklenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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