Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes'i kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes'i kadrosuna kattı

22.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:32
Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki skorer oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen Hayes, 19,8 sayı, 2,3 ribaunt, 4,8 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Açıklamada, "Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Demet Şener Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes'i kadrosuna kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:32:35. #1.14#
title