ING Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: Sinan ErdemHakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Sinem TetikAnadolu Efes: Larkin 5, Doğuş Balbay, Simon 2, Moerman 20, Dunston 11, Yiğitcan Saybir 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 11, Buğrahan Tuncer, Micic 19, Anderson 8, Tolga Geçim 3Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 4,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Sinem Tetik

Anadolu Efes: Larkin 5, Doğuş Balbay, Simon 2, Moerman 20, Dunston 11, Yiğitcan Saybir 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 11, Buğrahan Tuncer, Micic 19, Anderson 8, Tolga Geçim 3

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 4, Hayes 5, Tomas 6, Kelly 11, Jaiteh 26, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Aydın Haciyeva 9, Doğan Şenli 2, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan 3

1. Periyot: 22-18

Devre: 45-30

3. Periyot: 75-53

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 96-73 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı 16 Mayıs Pazar günü Empera Halı Gaziantep Basketbol'un ev sahipliğinde Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.

Maça Empera Halı Gaziantep Basketbol iyi başladı. Takım halinde skor üreten Gaziantep temsilcisi, 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Micic'in kenardan oyuna dahil olmasıyla toparlanarak hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-18 üstün bitirdi.

İkinci periyotta topu iyi paylaşarak hücumda oldukça etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, yakaladığı 16-4'lük seriyle 17. dakikayı 38-22 önde geçti. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Empera Halı Gaziantep Basketbol karşısında skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 18. dakika biterken farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 44-22. Ev sahibi takım, soyunma odasına da 45-30 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. İki takım da kolay sayılar bulurken farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 22 sayılık avantajla gitti: 75-53.

Final periyodunda başantrenör Ergin Ataman oyundan düşen Empera Halı Gaziantep Basketbol karşısında az süre alan oyuncularına forma verdi. Anadolu Efes, 37. dakikanın başında farkı 34 sayıya çıkardı: 93-59. Ev sahibi takım, karşılaşmayı da 96-73 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan