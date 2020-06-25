Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin "Empati Treni Hikaye Kitabı" yayında
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Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin "Empati Treni Hikaye Kitabı" yayında

Trabzon'da, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Romanya'dan da öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla hayata geçirilen Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin Empati Treni Hikaye Kitabı, "Story Jumper" web sitesi üzerinden yayımlandı.

Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin
25.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:05

Trabzon'da, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Romanya'dan da öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla hayata geçirilen Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin Empati Treni Hikaye Kitabı, "Story Jumper" web sitesi üzerinden yayımlandı.

Projenin kurucusu Trabzon Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni Zübeyde Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak için empatik düşünebilen bireylere ihtiyaç vardır" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

eTwinning projesi kapsamında, Bosna-Hersek, Romanya ve Türkiye olarak 16 Türk ve 2 Avrupa ortağıyla toplam 18 öğretmen ve 190 öğrenciyle çalışmaya başladıklarını aktaran Demirbaş, şöyle devam etti:

"Okullarımızda eğitim gören bireylerin empatik düşünebilen ve sempatik olmayı hedefleyen kişiler olarak yetiştirilmesi düşüncesiyle harekete geçtiğimiz projemizin amacı başkalarının penceresinden yaşama bakmanın önemini öğrencilere kavratmak, tüm canlı ve cansız varlığa saygılı, evrensel güzel ahlaka sahip bireyler yetiştirmektir. Öğrenci merkezli ilerleyen projemizde empati konusunu farklı yönlerden ele almaya çalışırken dijital yenilikleri de çalışmalarımıza entegre ederek bir çok web 2.0 aracını kullanmaya özen gösterdik."

Demirbaş, öğrencilerde toplumsal farkındalık oluştururken en büyük avantajın Trabzon Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu ile işbirliği yapılması olduğunu vurgulayarak, "Toplumumuzda önemli bir çoğunluğa sahip olan işitme engelli bireylerin temsilcisi olan bu kurum ve öğrencileri diğer okullardaki öğrencilerimizle çalışarak engelli bireylerin ne harika işler yapabildiklerini göstermiş, diğer yandan da yaşadıkları sorunlar ile ilgili arkadaşlarının farkındalığını artırmışlardır." diye konuştu.

"Öğrencilerin proje boyunca kazandıkları farkındalıkları hikaye ettikleri yolculuğu anlatıyor"

Proje kapsamında hayata geçen "Empati Treni" hikaye kitabının da özel bir çalışma olduğuna işaret eden Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Empati Treni Trabzon İşitme Engelliler Ortaokulunun empati durağından yola çıkarak öğrencilerin proje boyunca kazandıkları farkındalıkları anlatmaya çalıştıkları toplumsal ya da bireysel hataları ve onların çözüm yollarını da hikaye ettikleri yolculuğu konu ediniyor. Hikayemizde anlatmak istenenleri, Derya isimli bir kız çocuğunun günlük hayatta sevdiklerine karşı yaptığı yanlışlar ve bunları fark edişiyle davranışlarını düzeltme çabaları ile aktarmaya çalıştık."

Demirbaş, engelli bireyleri de düşündükleri hikaye kitabının hem Türkçe hem de İngilizce olması bakımından öğrencilerin dil gelişimini, işaret dili kullanımıyla çocukların dil-işitsel edinimlerine, bilişsel ve kişisel gelişim süreçlerine de destek olmayı amaçladığını aktardı.

Kitabın işaret dili tercümesini okulun işaret dili öğretmeni Yasemin Hoş'un gerçekleştirdiğini ifade eden Zübeyde Demirbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenimizin katkılarıyla hazırlanan işaret dili tercümeleri tüm sayfalara yüklenerek oluşturulan QR kodlar ile okuyucuya ulaştırılması da bu kitabımızı daha etkili ve özel bir niteliğe ulaştırmaktadır. Görme engelli bireyler için de hikaye kitabımız hem İngilizcesi hem de Türkçesi seslendirilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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