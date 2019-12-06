EMO: Mühendislik diplomasının kiraya verilmesi suçtur ve etik değildir

06.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:22

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi mühendislik diplomalarının kiraya verilmesinin etik olmadığına ve Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç olarak tanımlandığına dikkat çekti.

EMO'nun yazılı açıklaması şöyle devam etti:

"Son zamanlarda bazı internet sitelerinde alenen 'mühendislik diploması kiraya verilir' ilanları verilerek meslek etiğini ayaklar altına alan ve aleni bir şekilde suç olan girişimlerde bulunulmaktadır. İş o noktaya varmıştır ki ilanlarda açık açık 'şantiye şefliği imzası atılır' dahi denilerek mühendislik mesleğinin itibarı zedelenmektedir."Bilinmelidir ki; mühendislik projeleri ancak mühendis ünvanına sahip, Odası tarafından yetkilendirilmiş mühendisler tarafından hazırlanabilir ve sorumluluğu da imza sahibi mühendise aittir. Başkaları tarafından hazırlanan projelere imza atan mühendisler açıkça suç işlemektedirler."Diplomaların kiraya verilmesi TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında suç teşkil etmekte olup; yetkisiz kişilerce üretilen plan, proje ve hizmetlerden birine imza atarak diplomasını kiraya veren üyeler hakkında soruşturma açılıp Onur Kurulu'na sevk edilmektedir."Diplomasını kiraya vererek suç işleyip haksız kazanç elde edenler bir yandan da TMMOB tarafından her yıl mühendis, mimar ve şehir plancılar için belirlenen asgari ücretin altında gelir elde ederek Birliğimiz tarafından belirlenen asgari ücret uygulamasına karşı gelmekte, haksız kazanç elde etmektedirler."Meslek etiğini yok sayan, mühendislik ilkelerini yerle bir eden diploma kiralama girişimleri Odamız tarafından yakından takip edilmekte, üyemiz olduğu tespit edilen kişiler hakkında soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası almaları sağlanmaktadır.

"Bilimi ve mesleği insanlık ve kamu yararına kullanmak yerine diplomalarını kiraya vererek usulsüzce para kazanmanın aparatı olarak kullananları uyarıyoruz: Diplomaları kiraya vermek Türk Ceza Kanunu (TCK), Yapı Denetim Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı vs. kanun ve mevzuatlarda da suç olarak tanımlanmış ve ağır cezalar öngörülmüştür!"

Kaynak: DHA