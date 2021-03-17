EMO Erzurum Şubesi'nden Aziziye'ye GES teşekkürü
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EMO Erzurum Şubesi'nden Aziziye'ye GES teşekkürü

17.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:31
EMO Erzurum Şubesi'nden Aziziye'ye GES teşekkürü

Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilcisi Namiye Sınırkaya, güneşin, sürdürülebilirlik açısından birincil enerji kaynaklarının başında geldiğini söyledi.

Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilcisi Namiye Sınırkaya, güneşin, sürdürülebilirlik açısından birincil enerji kaynaklarının başında geldiğini söyledi.

Namiye Sınırkaya, Aziziye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali Projesi'nin, söz konusu enerji kaynağından istifade etme noktasında güzel bir örnek teşkil ettiğinin altını çizerek, "Bu bağlamda Aziziye Belediyemizin Ocak Mahallesi'nde kurduğu Güneş Enerji Santrali ile elektrik üretimine geçmiş olmasını takdirle karşılıyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası olarak; Aziziye Belediyesi'nin bu girişiminin çok daha fazla kurum ve kuruluşlarca örnek alınması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Ekosistem Büyük Tehdit Altında

Egzoz emisyonu, kömürlü termik santraller ve diğer fosil yakıtların yeraltı sularını kirlettiğini ve tarım arazilerini verimsiz bıraktığını dile getiren Namiye Sınırkaya, ilaveten ortaya çıkan hava kirliliğinin de, insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit ettiğini anımsatarak, "Halen daha yüzde 80 gibi yüksek bir oranla fosil yakıt kullanımı devam ediyor ve bu durum kayda değer bir süre daha devam edecek olursa; biyolojik çeşitliliğimiz yok olacak, gıdaya ulaşım zorlaşacak ve ekosistemin harap olması nedeniyle insan sağlığı daha çok salgın ve virüs tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır" diye konuştu.

Erzurum'da daha çok faydalanabilmeliyiz

Yenilenebilir enerji kaynaklarının özelikle şu dönemde ülke için çok hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilcisi Namiye Sınırkaya, "Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal olarak zengin bir coğrafyaya sahip olmamız bizim açımızdan büyük bir şans. Şehrimiz açısından bakarsak; senenin büyük bölümünde güneşli; dolayısıyla güneş sürdürülebilirlik açısından birincil enerji kaynağı. Yaptığımız teknik hesaplar, Erzurum'da bu kaynaktan çok daha fazla faydalanmamız gerektiğini bize söylemekte" şeklinde konuştu.

Uzun vadede büyük kazançları var

Rüzgargülleri ve güneş panelleri gibi teknik girdilerde yüksek maliyet gibi olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınıyor olunsa da, uzun vadedeki katma değeri ve ekosistem tehdidi dikkate alındığında bu maliyetin altına girmeye değer olduğunu ifade eden Sınırkaya, "Bu tarz enerji üretim yöntemleri sayesinde uzun vadede kazançlı çıkacağımız kesindir. Bu bakımdan Erzurum'da güneşten istifade etme amacıyla atılan her adım bize göre kıymetlidir. İşte bu noktada Aziziye Belediyemizin güneş enerjisinden elektrik üretmeye başlamış olmasını takdirle karşılıyoruz. Bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip olan Erzurum'da, Aziziye Belediyesi'nin bu girişiminin çok daha fazla kurum ve kuruluşça örnek alınması ve bu tarz projelerin süratle hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

EMO Erzurum Şubesi'nden Aziziye'ye GES teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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