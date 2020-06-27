Emniyetten uyuşturucuya geçit yok
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Emniyetten uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Emniyetten uyuşturucuya geçit yok
27.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:44

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden tespit edilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda fişeklenmiş halde 14 fişek uyuşturucu maddelerden kokain maddesi, fişeklenmemiş halde 5.40 gram uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili Ö.M. ve C.G. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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