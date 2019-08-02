Emniyetten uyuşturucuya geçit yok

Emniyetten uyuşturucuya geçit yok

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonda, Hint keneviri ve sahte alkol ele geçirildi.

2.08.2019 13:01
Emniyetten uyuşturucuya geçit yok

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonda, Hint keneviri ve sahte alkol ele geçirildi.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince dün saat 23.00 sularında ilçe merkezinde bir evde yapılan aramalarda 30 kök Hint keneviri ve 10 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Yapılan aramalar sonunda R.S isimli vatandaş gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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