Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

26.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:51

Zonguldak Alaplı ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 3 bin 250 adet uyuşturucu hap ile 30 gr uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.



Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Alaplı ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda C.İ, N.G, A.K,S.Ö isimli şahıslar uyuşturucu Haplarla Narkotimlerce kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 30 gram uyuşturucu uyarıcı madde ile 3 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Alaplı'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şahıstan N.G ile A.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.İ ve S.Ö uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA