Emniyetten üniversite bölgesinde uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Üniversite bölgesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncivez Mahallesi Üniversite bölgesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede Narkotimler tarafından S.K., H.K., İ.K., T.B., A.U., U.K. ve M.E isimli 7 şüpheli şahıs yakalandı. Araçlar, şahıslar ve günübirlik kiralık ikametlerde Narkotik Köpeği Dark'ın katılımıyla geniş kapsamlı yapılan operasyonda çokça uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile paralar ele geçirildi. Derinleştirilen soruşturmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.K. ve U.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen İ.K. ve U.K. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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