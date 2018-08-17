Emniyetten Sürücülere Bayram Tatili Uyarısı

Sivas Emniyet Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı

tatili süresince trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülere yorgun ve uykusuz olarak yola çıkmamaları tavsiye edildi.

Yola çıkmadan önce araçların bakım ve onarımının yaptırılması önerilen açıklamada, "Sürücü ve yolcular araç içerisinde emniyet kemerini takmalı, sürücüler trafik kurallarına ve hız limitlerine riayet etmeli." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kazasız, belasız bayram temennisinde bulunuldu.