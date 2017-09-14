Emniyetten Sosyal Medyada Küfür Operasyonu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı resmi açıklamayla birlikte sosyal medyada bir takıma veya sporcuya küfür eden kullanıcıların 7/24 takip edileceğini ve cezalandırılacağını açıkladı.



Ayrıca 12.08.2017 - 13.09.2017 tarihleri arasında bu tür paylaşımlar yapan 757 hesap ile ilgili çalışmaların başladığını da duyuruldu.



Sosyal medyada küfre anlık takip!



Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu ile; seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür, hedef alınan gerçek kişi ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezlil edici, taammüden ve müessir fiil oluşturulabileceği değerlendirilen söylemler, müzahir grubu/taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar 7/24 esasına göre takip edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, 12.08.2017 — 13.09.2017 tarihleri arasında bu tür paylaşımlar yapan 757 hesap tespit edilmiş olup bu hesaplar hakkında gerekli çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"