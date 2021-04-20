Emniyet'ten, şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili yayınlanan bir haber ile ilgili açıklama
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Emniyet'ten, şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili yayınlanan bir haber ile ilgili açıklama

Emniyet'ten, şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili yayınlanan bir haber ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) bir Alman haber sitesinin yayınladığı "Şiddet mağduru kadınlar: Karakol kapısından dönmek" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirterek söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) bir Alman haber sitesinin yayınladığı "Şiddet mağduru kadınlar: Karakol kapısından dönmek" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirterek söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin EGM'den yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DW Türkçe haber sitesinde yer alan 'Şiddet mağduru kadınlar: Karakol kapısından dönmek' başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Haber sitesinde görev yapan bir muhabirin, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki Polis merkezlerine deneme amaçlı giderek, "başvuru yapmak istediği ancak bunun kabul edilmediği" yönündeki iddiası tarafımızca incelenmiştir. Haberde dile getirilen "mağdurların müracaatının alınmadığı, başka birimlere veya savcılıklara yönlendirilmeye çalışıldığı" iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur. Kaldı ki; Polis merkezlerinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi yönündeki hassasiyet en üst düzeydedir. Bunun yanısıra; Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) bugüne kadar tek dokunuşla yapılan 60 bin 718'i asıllı, toplam 117 bin 512 ihbara anında müdahale edilmiş, bu da kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. Polis merkezlerinde söz konusu haber sitesinin muhabirine, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına anında müdahale edileceği belirtilmiş, her türlü yardımın sağlanacağı vurgulanmıştır. Ancak şahıs sadece bilgi amaçlı geldiğini, avukatına danışacağını söyleyerek, polis merkezinden ayrılmıştır. DW Türkçe muhabiri daha sonra Yozgat, Erzurum, Nevşehir ve Trabzon'daki bazı emniyet birimlerini aynı konu ile ilgili olarak telefonla aramış, kendisine bulunduğu adresi bildirmesi halinde en yakın ekibin yönlendirileceği belirtilmiş ancak adresi hakkında bilgi vermemiş ve aynı şekilde bilgi amaçlı aradığını söyleyerek telefonu kapatmıştır. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlı bir şekilde devam etmektedir, bundan sonra da edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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