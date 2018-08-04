Emniyetten "Sessiz Sokak, Trafik ve Asayiş" Uygulaması

Zonguldak İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sessiz sokak, Trafik ve asayiş" uygulaması yapıldı.

Zonguldak merkez ve Çaycuma trafik ekipleri tarafından Çaycuma ilçesinde "sessiz sokaklar trafik ve asayiş" uygulaması yapıldı. Çevreyi rahatsız eden trafiğe uygun olmayan emniyet kemeri kullanmayan araçlara cezai işlem uygulanırken cadde üzerinde uygunsuz park eden birçok otomobil ve motosiklet çekici aracılığıyla otoparka çekildi. - ZONGULDAK