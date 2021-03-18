Emniyetten sahte alkol operasyonu
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Emniyetten sahte alkol operasyonu

18.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:56
Emniyetten sahte alkol operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrek ilçesinde alkol kaçakçılığının önlenmesi ve halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda bir adreste yapılan aramada 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Emniyetten sahte alkol operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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