Emniyetten sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek Emniyetten sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral için hastane önüne gelerek alkış tutarak moral desteğinde bulundu.

Emniyetten sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek HATAY - Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral için hastane önüne gelerek alkış tutarak moral desteğinde bulundu. Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü. Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Samandağ Devlet Hastanesi önüne gelerek sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destekte bulundu. Kaynak: İHA