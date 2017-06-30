Emniyetten "Reina Saldırısı" Açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Reina isimli eğlence mekanına saldıran DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüphelinin bulunduğu konumun ABD NSA tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Reina isimli eğlence mekanına saldıran DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüphelinin bulunduğu konumun ABD NSA tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com