Emniyetten "Reina Saldırısı" Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Reina isimli eğlence mekanına saldıran DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüphelinin bulunduğu konumun ABD NSA tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Emniyetten

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Reina isimli eğlence mekanına saldıran DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüphelinin bulunduğu konumun ABD NSA tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com