Emniyetten radarlı hız denetimi
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Emniyetten radarlı hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

02.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:18
Emniyetten radarlı hız denetimi

(EGM) birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım-1 tarihlerinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Uygulamarda, ayrıca 14 bin 941 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlemde bulunuldu.

Kaynak: AA
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