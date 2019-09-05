Emniyetten "Polis havai fişek avında" haberlerine ilişkin açıklama

05.09.2019 15:58

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Polis havai fişek avında" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 2012'den beri devam ettiği belirtildi.



Bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde, "Havai fişek yasağı, polis havai fişek avında" başlıklarıyla yayınlanan haberlere ilişkin Antalya Emniyetinden açıklama yapıldı. "Alanya'da yasa dışı havai fişek satan ve atanlara nihayet sıkı takip geldiği, hem para cezası hem de adli işlem uygulamasının başlayacağı" yönünde bilgi içeren haberlere ilişkin açıklamada, "Söz konusu haberlerde her ne kadar yapılan uygulamaların yeni başladığı belirtilse de Antalya Valiliğinin 3 Nisan 2012 tarih ve 2012/2465 sayılı yönergesi ile Havai Fişek Atış Şekli, Havai Fişek Atımının Yasak Olduğu Yerler ve Cezai Müeyyideler belirtilmiş olup söz konusu yönerge kamuoyuna da duyurulmuştur. İlimiz genelinde gerekli denetimler aralıksız olarak yerine getirilmekte ve yönerge hükümlerine aykırı davrananlara ilgili kanunlar doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanmakta olup, 2019 yılı yaz sezonunun başlaması ile birlikte Sayın Valimizin talimatlarıyla söz konusu denetimler daha da artırılmıştır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA