Emniyetten "PAK geliyor" paylaşımı
19.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:04
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından, "PAK geliyor" mesajıyla paylaşılan videoda, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan ve cuma günü faaliyete başlayacak PAK birimi personelinin aldığı eğitimlere ilişkin görüntülere yer veriliyor.
PAK personeli, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan