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Emniyetten okul önlerinde metruk binalarında uygulama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyetten okul önlerinde metruk binalarında uygulama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde okullar ve çevrelerinde bulunan metruk binalarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 380 şahıs, 111 araç ve 16 metruk bina 94 polis, narkotik madde arama köpeği ve dron katılımıyla kontrol edildi. Uygulama neticesinde 15 bin 123 TL trafik para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, okullar, 3. Sayfa, Haberler

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