Emniyetten okul çevrelerinde denetim

17.10.2019 09:52

Gaziantep İl Emniyet Müdürülüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki okul çevrelerinde aralıksız denetimler yapmaya devam ediyor.



Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan toplam 10 okul etrafında denetimlerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu 4 park denetlenirken, 149 şahıs, 18 okul servisi ve 21 şahsi araç sorgusu gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 4 araca toplam 536 TL trafik para cezası uygulandı. GBT sorgusu yapılan 1 şahsın ise bakaya olduğu tespit edilerek şahsa gerekli tebligat yapıldı.



Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesinde ise bir okul civarında durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın GBT sorgusu ve üst araması yapıldı. Şahıslardan M.G.'nin üzerinde 5.07 gram esrar maddesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA