Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
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Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 10-26 Mart tarihleri arasında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 10-26 Mart tarihleri arasında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurulan koordineyle, istekli olan öğrencilere 10 -26 Mart tarihleri arasında il genelinde toplamda 6 bin 279 öğrenciye SİBERAY farkındalık eğitimi verildi. - ZONGULDAK

Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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