Emniyetten kurban satıcılarına sahte para uyarısı
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Emniyetten kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Emniyetten kurban satıcılarına sahte para uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Kurbanlık hayvan satıcılarını tek tek sahte para konusunda uyaran Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte paranın nasıl anlaşıldığı konusunda bilgiler verdi. Polis ekipleri, bayramlarda ve bayram öncesi dolandırıcıların piyasaya sürmek istediği sahte paralarla karşı karşıya gelindiği esnada zaman kaybetmeden 112 Polis İmdat Hattı'na bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara bilgi içerikli broşürler de dağıtıldı. - ADIYAMAN

Emniyetten kurban satıcılarına sahte para uyarısı
Emniyetten kurban satıcılarına sahte para uyarısı
Emniyetten kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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