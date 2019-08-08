Emniyetten kurban pazarında "sahte para" uyarısı

08.08.2019 10:36

Kurban pazarlarında satış yapan üreticiler "sahte para" konusunda uyarıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında üreticilerle bir araya geldi. Üreticilere sahte paranın fark edilmesini sağlayan ve özelliklerini anlatan broşür dağıtıldı.

Polis ekipleri bazı üreticilerin istek ve taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA