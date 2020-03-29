Emniyetten koronavirüs fırsatçılarına operasyon: 160 gözaltı EMNİYET Genel Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi fırsata çevirerek yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik 30 ilde operasyon düzenlendi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi fırsata çevirerek yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik 30 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 160 kişi gözaltına alınırken, 2,5 milyon maske, 175 bin 608 şişe dezenfektan ve 142 bin eldiven ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, son 20 günde koronavirüs fırsatçılarına karşı 30 ilde 105 operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2,5 milyon maske, 175 bin 608 şişe dezenfektan, 142 bin eldiven, 2 bin 506 şişe kolonya, 9 bin 840 litre etil alkol, 340 litre metil alkol ve 1521 tulum ile maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi. Operasyonda, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 160 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında, 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak veya satmak', 'Fiyatları etkilemek', 'Kullanılan ve tüketilen her çeşit eşyanın özelliğini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek', 'İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı maddeyi izinsiz üretmek, bulundurmak, satmak veya nakletmek' ile 'Sınai Mülkiyet ve Türk Ticaret kanunlarının ilgili maddelerine muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: DHA