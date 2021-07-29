Emniyetten kaçak içki operasyonu
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Emniyetten kaçak içki operasyonu

Emniyetten kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da emniyet ekipleri bir iş yerinde yaptığı aramada litrelerce etil alkol ile alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirdi.

Burdur'da emniyet ekipleri bir iş yerinde yaptığı aramada litrelerce etil alkol ile alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine kaçak içki operasyonu düzenlendi. B.K. isimli şahsın işlettiği iş yerinde yapılan aramada alkol yapımında kullanılan 1 litrelik 114 şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 230 adet aroma kiti ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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