Emniyetten kaçak alkol operasyonu
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Emniyetten kaçak alkol operasyonu

17.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:39
Emniyetten kaçak alkol operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü alkol ve içki kaçakçılığı ile mücadele ve halk sağlığının korunması amacıyla operasyon yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü alkol ve içki kaçakçılığı ile mücadele ve halk sağlığının korunması amacıyla operasyon yapıldı. Operasyonda 496 Litre etil alkol ele geçirildi.

Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak alkol ve içki kaçakçılığı ile mücadele ve halk sağlığının korunması amacıyla operasyon yapıldı.

Operasyonda toplamda 496 Litre etil alkol ele geçirilirken konu ile ilgili iş yeri sahibi bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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