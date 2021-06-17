Emniyetten, "intihar eden polis sayısında artış" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
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Emniyetten, "intihar eden polis sayısında artış" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyetten, 'intihar eden polis sayısında artış' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın-yayın kuruluşlarında yer alan "intihar eden polis sayısında artış yaşandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın-yayın kuruluşlarında yer alan "intihar eden polis sayısında artış yaşandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

EGM'nin yazılı açıklamasında, emniyet teşkilatında görev yapan her personelin kıymetli ve her kaybın üzüntü kaynağı olduğu ifade edildi.

Emniyet teşkilatı olarak, 2017'den bu yana konuyla ilgili kapsamlı çalışmaların ve araştırmaların yapıldığı belirtilen açıklamada,"Bu minvalde Emniyet Genel Müdürlüğümüz rehberlik ve psikolojik danışma ile sağlık birimlerimizin katkısıyla; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde detaylı araştırmalar yapılmış ve sonuç raporları ortaya konulmuştur." bilgisi verildi.

Çalışmalar neticesinde ortaya konulan sebepler dikkate alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğünce çoğu ilk kez gerçekleştirilen bir dizi önleyici uygulamanın hayata geçirildiği vurgulandı. Personelin psikolojik iyilik halini artırmak, psikolojik değişimleri karşısında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve psikolojik destek uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla atılan adımlar şöyle sıralandı:

"Tüm personelimizi, her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulaması başlatılmıştır.

Bu uygulamaya kadar rehberlik ve psikolojik destek birimlerimizce, yılda ancak 8 bin personelle görüşülürken, bu uygulamanın başladığı Şubat 2020 tarihinden itibaren, pandeminin sınırlayıcı etkilerine rağmen 112 bin 314 personelle görüşme yapılmıştır.

Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır.

3 Mayıs'ta yürürlüğe giren 'Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliği' ile düzenli bireysel görüşmeler hukuki zemine oturtulmuş, sıralı birim amirlerimizin görev ve sorumlulukları açıklanmış, psikologlarımızın yetki sınırları ile rehberlik uygulama esasları belirlenmiş, psikolojik değerlendirme formlarımız uzman görüşleri çerçevesinde yenilenmiştir."

Teşkilat içerisindeki tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 2010'da 105 olan psikolog sayısının, 2020-2021 yıllarında yapılan yoğun psikolog alımlarıyla 278'e ulaştığının altı çizildi.

"Hedef bin personele en az bir psikolog"

Söz konusu çalışmalarla aile hekimliği uygulamasının rol model olarak aldığı belirtilen açıklamada, uygulamalardaki hedefin bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmak olduğu vurgulandı.

Personelin evlilik yıl dönümlerinde bir gün izin kullanması uygulaması getirilerek Şubat 2020'den itibaren 64 bin 136 personelin bu izinden yararlandırıldığı kaydedildi.

Kovid-19 salgını sürecinde personelin ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilmesi amacıyla "Psikolojik Destek Hattı" ve "Nöbetçi Psikolog" uygulamasının başlatıldığı ve devam ettiği bildirilen açıklamada, üniversitelerin psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla, bu yılın başından itibaren "Öğren–Fark Et–Yardım Et Projesi" başlatıldığı vurgulandı.

Polis Radyosu'nda ruh sağlığı konularında düzenli olarak bilgilendirici programlar yapıldığı, "Ruh Sağlığı, İletişim Becerileri, Empati, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Aile İçi İletişim, Problem Çözme Becerileri, Bütçe Yönetimi, Finansal Okuryazarlık" gibi konularda eğitimler düzenlendiği, bu kapsamda son 4 yılda 330 bin 927 personele eğitim verildiği ifade edildi.

"İntihar oranlarında artış meydana gelmemiştir"

Mesleğe yeni başlayan, atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir ilde görevlendirilen personelin yeni görev yeri, çalışma şartları ve özel yaşamını ilgilendiren ve ihtiyaç duyabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirildiği oryantasyon eğitimlerinin de düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilat personeline yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler yapılmaktadır.

Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirilmiştir.

Evlilik, doğum, hastalık, vefat gibi durumlarda personelimiz yalnız bırakılmayarak gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir.

2010'da teşkilatımızda görev yapan personel sayısı ile 2020'de personel sayısı karşılaştırıldığında yüzde 43,5 artış olmasına rağmen, intihar oranlarında artış meydana gelmemiştir. 2021 yılında ise geçmiş yıllara kıyasla intihar oranlarında bir artış söz konusudur.

Bu durum tarafımızca kesinlikle doğal karşılanmamakta ve her bir ferdimizin kaybı derin üzüntüye sebep olmaktadır. Polislik doğası gereği stresli, travmatik olaylara ilk elden müdahale edilen ve silahlı olarak görev yapılan bir meslektir."

Diğer ülkelerdeki oranlar

Açıklamada, yapılan araştırmalar ışığında dünyadaki birçok gelişmiş ülke polisleri ile kıyas yapıldığında, 2009–2018 yılları arası intihar hızı ortalaması Fransa'da 34,92, Portekiz'de 19,54, Avustralya'da 16,9, İngiltere'de 16,44, Japonya'da 16,1 ve ABD'de 16 iken ülkemizde ise bu ortalamanın 15,17 seviyelerinde olduğu belirtildi.

2017'den itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 2017'de yüz binde 20 olan intihar oranının 2020'de yüz binde 11'e düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Teşkilat olarak bu konuyu sıkı takip etmekte ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. 2021 yılındaki artış diğer yüksek yıllardaki seviyeye ulaşmasa da bu artışın nedenlerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları yürütmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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