Emniyetten huzur ve güven toplantısı
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Emniyetten huzur ve güven toplantısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Polisevinde toplantı gerçekleştirdi.

06.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:42
Emniyetten huzur ve güven toplantısı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Polisevinde toplantı gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ genelinde var olan ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve talepler konuşuldu. Toplantıda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler alarak görüş alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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