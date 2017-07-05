Emniyetten Hız İhlaline Kamu Spotuyla Uyarı

Emniyetten Hız İhlaline Kamu Spotuyla Uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla, otoyollardaki gişeler arası geçişlerde ortalama hız sürelerinin hesaplanması sonucu ceza yazılması uygulamasına ilişkin kamu spotu yayımladı.

Emniyetten Hız İhlaline Kamu Spotuyla Uyarı


Times New Roman TUR", Verdana; text-indent: 10px;">Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla, otoyollardaki gişeler arası geçişlerde ortalama hız sürelerinin hesaplanması sonucu ceza yazılması uygulamasına ilişkin kamu spotu yayımladı.