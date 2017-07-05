Emniyetten Hız İhlaline Kamu Spotuyla Uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla, otoyollardaki gişeler arası geçişlerde ortalama hız sürelerinin hesaplanması sonucu ceza yazılması uygulamasına ilişkin kamu spotu yayımladı.
Times New Roman TUR", Verdana; text-indent: 10px;">Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla, otoyollardaki gişeler arası geçişlerde ortalama hız sürelerinin hesaplanması sonucu ceza yazılması uygulamasına ilişkin kamu spotu yayımladı.
Kaynak: Milliyet.com.tr