Emniyetten "Güvenli Okullar ve AHENK" projesi kapsamında öğrencilere eğitim

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güvenli Okullar ve Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) projesi kapsamında öğrencilere eğitim verdi.

Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen ekipler, genel güvenlik tedbirleri hakkında öğrenci ve yöneticilere bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencilerle kitap okuma etkinliği de düzenleyen ekipler eğitimin ardından okuldan ayrıldı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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