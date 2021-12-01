Emniyetten eş zamanlı şok denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyetten eş zamanlı şok denetim

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Haberler | Yerel

Emniyetten eş zamanlı şok denetim Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan eş zamanlı şok uygulamada onlarca sürücü denetiminde emniyet kemeri, ehliyet, kimlik, GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Emniyetten eş zamanlı şok denetim

ORDU - Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan eş zamanlı şok uygulamada onlarca sürücü denetiminde emniyet kemeri, ehliyet, kimlik, GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve asayiş ekipleri tarafından şehrin birçok bölgelerinde yapılan uygulamalarda sürücülere yönelik denetimler devam ediyor. Özellikle GBT, kimlik ve ehliyet sorgulamasında bazı sürücüler uyarılırken, denetimlerde emniyet kemerinin önemi ise sürücülere aktarıldı.

Yapılan denetimlerin şehrin birçok noktasında devam ettirileceği öğrenilirken, sürücülere yönelik ise kurallara uyulması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Emniyetten eş zamanlı şok denetim

Emniyetten eş zamanlı şok denetim

Emniyetten eş zamanlı şok denetim

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title