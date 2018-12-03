Emniyetten Engellilere 'Whatsapp' Jesti

Manisa Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlediği etkinlikte bedensel engelli vatandaşları ağırladı. Etkinlikte İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, sorunların çözümü noktasında engelli vatandaşların bulunduğu 'WhatsApp' grubu kurduğunu açıklayarak, engellilerin her türlü sıkıntıda kendisine ulaşabileceğini söyledi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle polisevinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve üyelerini ağırladı. Emniyet Müdürü Bilgiç, başta Başkan Yıldız olmak üzere, tüm bedensel engelli vatandaşlara çiçek takdim etti. Ayrıca Bilgiç, engellilerin talebi üzerine, sorunların anında çözümü noktasında 'WhatsApp' grubu kurdu. Bilgiç'in jesti, engelliler tarafından sevinçle karşılanırken, Başkan Yıldız, Emniyet Müdürü Bilgiç'e teşekkür etti. - MANİSA