Emniyetten Egzoz Kontrolü Uygulaması

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile takviye yunus ekipleri abartı egzoz uygulaması yaptı.

Vatandaşları gürültüleri ile rahatsız eden abartı egzozlu otomobil ve motosikletlileri durduran polis ekipleri yaptıkları denetimlerde cezai işlem uygulayarak bazı araçları trafikten men etti.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.