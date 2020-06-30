Emniyetten droneli uyuşturucu operasyonu Emniyetten droneli uyuşturucu operasyonu Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Emniyetten droneli uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonda 1kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonda 534 kök Hint keneviri ele geçirilirken K.K. isimli 4 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ç. isimli şahıs gözaltına alınırken S.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA