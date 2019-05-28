Emniyet sokakta vatandaşlara dağıttı! Dolandırıcı uyarısı dikkat çekti

Samsun'da Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Bankalar Caddesi'nde broşür dağıtarak vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Broşürde şu uyarılara yer verildi:

"Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak her ne suretle olursa olsun sizden para veya altın isteyen kişiler kesinlikle dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi hatta T.C. kimlik dahi söyleyebilir. İtibar etmeyiniz. Bankadan aradığını söyleyerek, 'kredi aidatınızı veya dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın! Sizi telefonla arayarak, 'sağlık sigortası yaptırmışsınız borcunuz görünüyor ödemezseniz hakkınızda yasal işlem başlatılacak' diyerek sizden para talep eden kişilere inanmayın. Vali, özel kalem müdürü gibi unvanları kullanarak 'yardıma muhtaç kişilere kampanya başlattık' diyerek para talep eden kişilere inanmayın."

Ekiplerin belirli günlerde broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA