EMNİYETTEN DOĞAN CÜCELOĞLU AÇIKLAMASI

Ali Çağlar TIMBEK/İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.