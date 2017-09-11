Emniyetten Bursa'nın Kurtuluşuna Özel Kısa Film

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin kurtuluş gününe özel kısa film hazırlandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bursa'nın kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Bir Şehri Sevmek" isimli kısa metraj film çekildiği belirtildi.



Şehrin genel görüntüsünün bulunduğu 40 saniyelik filmde, vatandaşlarla polislere de yer verildi.